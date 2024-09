52 años: Sofía Vergara deslumbra con su belleza y un vestido escotado

Sofía Vergara es de las actrices y productoras más importante de Hollywood. Su gran carrera como actriz la llevó a ser una de las actrices mejor pagadas de Estados Unidos. Si bien Sofía Vergara es conocida por su papel en Modern Family y Griselda, también deslumbra por su belleza latina.

Sofía Vergara ha dejado un poco de lado la actuación y su trabajo de tiempo completo es como jurado en America 's GOT Talent. Allí da sus devoluciones a los participantes y deja a todos sorprendidos con su simpatía y acento. Aunque también sus looks y figura de reloj de arena dan mucho de qué hablar.

Las fotografías de Sofía Vergara

Sofía Vergara tiene 52 años. Foto: Instagram.

En su última publicación en Instagram, Sofía Vergara compartió fotografías en el asiento del jurado y con diferentes personas. Pero lo que más llamó la atención fue su vestido naranja con un escote muy pronunciado. Sin duda, Sofía luce como una verdadera diosa y el vestido le sienta de maravilla.

Sin embargo, no todo es tan feliz para la artista. Hace unos días se celebraron los Premios Emmy. Es un galardón que se celebra anualmente en donde compiten diferentes programas de televisión. Sofía Vergara logró estar nominada por su papel en Griselda, la serie de Netflix que ha sido fuente de polémicas.

Sofía Vergara junto a los otros jurados de America 's GOT Talent. Foto: Instagram.

Sofía Vergara brilló en la alfombra roja de Los Emmy 2024 con un look revelador y de color rojo intenso, pero la actriz abandonó la gala cuando no ganó en su categoría. Sofía reaccionó con humor ante la derrota y explicó que ya son 5 veces las que ha sido nominada y no ha ganado.