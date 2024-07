Flor Vigna subió la temperatura de Instagram al posar con un look animal print salvaje

Flor Vigna se encuentra promocionando su nueva canción "Valiente". En este marco, la cantante dió una entrevista y una sesión de fotografías para la Revista Gente, que luego compartió con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, los cuales enloquecieron y llenaron de "me gusta" y comentarios la publicación.

En la entrevista, la interprete de "Puedo solita" dió declaraciones sobre su ex pareja Luciano Castro, quien actualmente se encuentra en un romance con Griselda Siciliani. Flor Vigna indicó que el actor le habría sido infiel. "Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si te cuento uno, te tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma”, declaró.

Flor Vigna llenó su publicación de mensajes motivadores para sus seguidores. Foto:@florvigna

A pesar de su separación y de verse en un proceso de crecimiento personal, Flor Vigna, luce su belleza natural en la sesión de fotografías. En algunas, se la puede ver con un tapado animal print con el que se destaca su pelo totalmente rojo haciendo juego con sus labios.

En el reel que compartió en su Instagram se puede ver el detrás de escena de la entrevista y la sesión, allí dejó algunos mensajes alentadores para sus fans. Entre ellos se puede leer "Ser poderosa es mucho más interesante que ser bonita" y "Persigo metas, no personas".

Flor completó su look con unos tacos aguja de color negro. Foto: @florvigna

A través de los comentarios en la publicación de Instagram se puede ver que la cantante y bailarina es un ejemplo a seguir por sus seguidoras. "Mereces lo que sueñas", "La constancia vence lo que la dicha alcanza" fueron algunas de las frases con las que sus fans se sumaron a las palabras motivadoras de Flor.