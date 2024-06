Soledad Pastorutti recordó a Gerardo Rozín por su cumpleaños

Esta semana, Gerardo Rozín hubiera cumplido 54 años. Fue productor de radio y televisión y él mismo se definía como "rosarino, judío, de Rosario Central, periodista, productor y papá”. Falleció el 11 de marzo de 2022, tras una larga lucha contra un tumor cerebral.

Gerardo Rozín hubiera cumplido 54 años

"Él no se quería morir, amaba la vida. Entonces organizó muchas cosas, pero nunca terminó de ordenar todo. Pero me parece que los seres humanos no nos abandonamos nunca", reconoció la ex del comunicador en una entrevista que brindó a Carmen Barbieri.

Y añadió: "Me dijo que estaba tranquilo por el legado que les dejaba a sus hijos como el amor por la música o un cuadro de fútbol. Estuvo tranquilo porque fue un padre presente y les dejó muchos valores".

Soledad Pastorutti y Gerardo Rozín

También, la mujer admitió que si bien muchas personas se le acercaron tras la muerte de Rozín, muy pocas se preocuparon realmente. "Me enojé mucho, porque así como hubo mucha gente en los homenajes, hubo mucha gente en las redes sociales, en mi teléfono hay poquitos. Muy poquitos", aseguró.

A dos años de su partida, muchos lo siguen recordando en sus redes sociales. Tal es el caso de Soledad Pastorutti, quien por celebrar un nuevo natalicio de Rozín le dedicó un video en su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas.

Mira el video que le dedicó La Sole a Gerardo Rozín