Netflix: la serie italiana cargada de drama que está entre lo más visto de la plataforma

El mes de junio ha dado estrenos únicos a los usuarios de Netflix. La plataforma de streaming ha sumado contenidos para todos los gustos y tipo de públicos. Hay varios títulos que hicieron estallar a la audiencia como Los Bridgerton, Eric, Ni una más o Sweet Tooth. Recientemente llegó una miniserie que promete dejar a todos pegados en el sofá.

El 14 de junio, Netflix lanzó El clandestino, una serie llena de drama e intriga que se colocó entre lo más visto. Esta producción está a cargo de Ugo Ripamonti, Renato Sannio, Rolando Ravello y Michele Pellegrini. La serie está compuesta por 12 capítulos que duran entre 47 y 55 minutos.

Esta serie es italiana. Foto: Netflix.

¿De qué trata la serie?

La sinopsis en Netflix relata: “Después de un encuentro significativo, un ex inspector jefe comienza a trabajar como investigador privado para quienes no quieren -o no pueden- acudir a la policía”. La trama sigue a Luca Travaglia, un investigador que incursiona en el mundo del espionaje privado.

Cada caso lleva a Luca a sumergirse en mundos oscuros e ilegales. Allí deberá enfrentar a los peores criminales entre los que se encuentran políticos y personajes de renombre. Luca tendrá que aprender a moverse con cuidado si quiere cuidar a los suyos y permanecer a salvo para los próximos casos.

Luca es un agente antiterrorista. Foto: Archivo.

Esta serie está protagonizada por Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto María Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tía Architto y Stefano Guerrieri, entre otros. No te puedes perder esta miniserie de Netflix cargada de drama y misterio.