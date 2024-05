Salma Hayek vuelve a cautivar al mundo con su look jacarandá en Cannes

Desde que empezó la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, el pasado martes 14 de mayo, las estrellas del séptimo arte han causado furor con sus apariciones en la alfombra roja y sus apariciones en la pantalla grande ante los jueces, previo al estreno de los films a nivel internacional. Como cada año, una de las figuras destacadas de esta edición es la mismísima Salma Hayek, quien se lució en la pasarela del importante evento en dos oportunidades.

Hace unos días, la protagonista de Eternals brilló con un vestido negro de YSL y, ayer, Hayek volvió a acaparar los reflectores con un look llamativo en el marco de la celebración de “Women in Motion” de Kering. Este último es el conglomerado de marcas de lujo que dirige François-Henri Pinault, el esposo de Salma, por lo cual la diva no falta a ninguno de los eventos patrocinados por la firma.

Esta vez, la veracruzana de 57 años lució un vestido de color jacarandá con bordados de flores y una capa traslúcida del mismo color, en el evento dedicado a celebrar a las mujeres de la industria cinematográfica a nivel mundial.

La actriz tiene más de 28 millones de seguidores. Foto: Instagram @salmahayek

“Qué noche mágica con comida y gente increíble, celebrando casi una década de ‘Women in Motion’ de Kering. Honrando a la inspiradora Dame Donna Langley, una heroína para mí, por su increíble trabajo promoviendo la diversidad y la inclusión en el cine”, expresó Salma en Instagram.

Salma brilló en Cannes. Foto: Instagram @salmahayek

Al verla, sus seguidores de Instagram comentaron: “Reina de reinas”; “La más hermosa”; “Simplemente la más hermosa del mundo mundial”; “A fairy. Qué glamorosa!!! Me encantó el look”; “Como puede ser tan hermosa”; “Thank you Salma”; “La sencillez es la base de la elegancia”.