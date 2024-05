Así es el entrenamiento en el gimnasio de Sol Pérez para lucir espléndida

No es novedad que Sol Pérez es amante del entrenamiento físico. En más de una oportunidad lo dejó en claro y en sus redes sociales, con frecuencia, comparte momentos de su rutina. Ahora, la mujer de Guido Mazzoni, dueño de una importante cadena de gimnasios, enseñó un fragmento de lo que realiza para lucir espléndida.

"Les dejo parte de mi rutina de hoy", comenzó diciendo Pérez y agregó: "FULL FORCE 12’. 4 Barbell Front Squat, 4 Strict Pull Ups".

Mira el video de Sol Pérez

"BODYBUILDING 12’ (4 vueltas). 8 Deadlift (liviano), 8 Barbell Deadlift (desafiante), 6/6 Single-leg Glute Bridge, 15 Banded Glute Bridge Abduction, 12 Banded Superman Round Abductions", sumó.

Sol Pérez es muy activa en Instagram

Hace unos meses, Sol Pérez dejó de entrenar porque tenia un objetivo mayor: recibirse de abogada. "Otra prioridad que no me lo permite… pero hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo", señaló en ese entonces en su cuenta de Instagram.

Sol Pérez se recibió de abogada

Pérez estudió Derecho y reconoció que lo hizo más por el hecho de tener un título universitario y saber defenderse que por el hecho de querer ejercer la profesión. Lo que la motivó a seguir esta carrera es que es algo que le apasionaba desde niña.