Mascotas: estos son los trucos definitivos para que tu perro se comporte

Si quieres adoptar una mascota es importante que conozcas las responsabilidades que deberás asumir. Un cachorro traerá alegría y compañía a tu hogar pero no puedes descuidar su educación, alimentación, higiene y salud para que crezca fuerte, sano y sea obediente.

Recuerda pasear a tu perro al menos una vez por día. Foto: Archivo.

Claves para enseñar a tu perro

La primera clave para educar a tu perro es ser consistente. No creas que tu mascota aprenderá todo lo que deseas en cuestión de segundos. La educación de tu compañero animal llevará algunos meses pero no puedes bajar los brazos ya que necesita aprender ciertos comportamientos para que la convivencia sea agradable.

Uno de los trucos que puedes utilizar es redirigir el comportamiento inapropiado. Si descubres que tu perro está mordiendo tus zapatos, di palabras como “no” o “alto”. Utiliza un tono fuerte y firme. De esta forma entenderá que lo que está haciendo es inapropiado. Luego puedes darle su juguete para que entienda que eso si puede masticarlo.

Es importante que esté con otros animales para aprender a socializar. Foto: Archivo.

Es importante que elogies a tu mascota si tiene un comportamiento correcto. Si observas que ya no mastica tus zapatos o muebles y juega con su juguete es momento de premiarlo. Primero dile palabras como “buen chico” o “bien hecho” y agrega premios como dulces aptos para mascotas.

Al principio es una buena idea comenzar el entrenamiento con premios como golosinas. Pero esto no debe ser costumbre. Si nunca bajas la dosis de premios, tu perro aprenderá que debe comportarse para recibirlos y cuando no lo premies no parará de ladrar exigiendo su recompensa.