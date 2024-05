Netflix: la serie de ocho episodios que puedes acabar en una sola tarde

Netflix estrenó una serie y no te la puedes perder. Mayo ha sido intenso, un gran número de producciones ha llegado a la plataforma. Sin embargo, en algunas ocasiones Netflix no muestra sus estrenos y así uno no puede conocer cuáles son los titulares nuevos dentro de la plataforma.

De qué trata esta serie de Netflix

Una de ellas es Gracias, ¿el siguiente?. Esta es una miniserie turca que relata una historia de amor y crecimiento personal. Es una de esas producciones que te mantendrá pegado a la pantalla debido a la vida de los personajes, llena de controversias, problemas y alegrías.

Serenay Sarikaya. Foto: Archivo.

Gracias, ¿el siguiente? tiene como protagonista a Leyla Taylan, una abogada exitosa que enfrenta el fin de una larga relación. Por suerte, Leyla tiene un grupo de amigas que la acompañan en todo momento y la introducen en el mundo de las citas para superar a su ex.

Mientras tanto, Leyla debe trabajar en un divorcio sumamente importante. Los implicados tienen gran poder y un solo error podría costarle su carrera. Este caso supone un gran desafío para ella pero también provocará que su vida profesional y sentimental queden completamente involucradas.

Cada capítulo dura alrededor de 40 minutos. Foto: Archivo.

Al tiempo que Leyla hace lo posible para ganar el divorcio, se reencuentra con su viejo amor al mismo tiempo que conoce a un chef. Este último despierta un sin fin de sentimientos en Leyla que la llevan a replantearse algunas cuestiones relacionadas al amor. Ahora solo queda descubrir con quién se quedará Leyla.