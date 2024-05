Estos son los signos del zodiaco que peor la pasarán en mayo, según la astrología

Los expertos en astrología revelaron que algunos signos del zodiaco no podrán encontrar buena suerte en el mes de mayo. Sin embargo, no hay nada que temer, solo debes tener paciencia e ir con cautela. Esto es importante para no desaprovechar las oportunidades que puedan aparecer en tu vida.

Libra. Este es un signo del zodiaco regido por el planeta Venus. Esto significa que durante este periodo, Libra podría experimentar desequilibrios y conflictos en diferentes ámbitos de su vida. Según el horóscopo es importante que encuentren el equilibrio entre su razón y emociones.

Libra. 23 de septiembre-23 de octubre. Foto: Archivo.

A su vez, Libra atravesará un mes lleno de desafíos que podrían poner sus relaciones en problemas. La influencia de Saturno llegará de la peor manera a Libra. Este planeta rige las responsabilidades y restricciones. Libra no debe preocuparse, solo tiene que aprender a escucharse y respetar sus límites.

Aries. La astrología explicó que este signo del zodiaco está regido por Marte. Esto significa que son impulsivos y apasionados. Pero si durante mayo no aprenden a canalizar sus energías podrían entrar en conflictos innecesarios con consecuencias que serán devastadoras para ellos.

Aries. 20 de marzo y el 19 de abril. Foto: Archivo.

Cabe destacar que Plutón tendrá una gran influencia en este signo del zodiaco. El planeta traerá situaciones intensas, cambios inesperados o crisis personales. Es importante evitar confrontaciones y canalizar su energía a aquello que aman. Esto les permitirá no perder los estribos.