Imparable, Ninel Conde presume sus imponentes curvas

No hay día en el que Ninel Conde no cause furor en las redes. La modelo, de 47 años, está acostumbrada a provocar sensación con cada aparición que tiene en las plataformas web. Pues, luego de ser una exitosa actriz, cantante y modelo, la diva se dedica a realizar contenido para redes como Instagram y Youtube, para promocionar sus productos y los de otras firmas.

Además de su destacada carrera artística, Ninel ha demostrado ser una emprendedora visionaria, aprovechando su fama y su plataforma para lanzar diversas líneas de productos y negocios. En las últimas semanas, quien fue la intérprete de Alma Rey en la telenovela “Rebelde”, compartió su nuevo emprendimiento con productos proteicos para llevar una alimentación saludable.

Se trata de Bella By Ninel Conde USA, una línea de productos dedicados a la salud de las personas. “No importa qué tan lento vayas, mientras no te detengas ¿Ya conocen mis productos de @bellabyninelcondeusa? Los que vayan a seguir a @bellabyninelcondeusa los iré a seguir yo y les enviaré mensajito. Excelente día, bombones”, expresó Ninel en su reciente posteo en Instagram.

Ninel promocionó su marca de proteína. Foto: Instagram @ninelconde

La publicación, enseguida, recibió miles de “me gustas”, pero no por el simple hecho de la promoción de sus productos, puesto que, en las fotos, ella modela como ninguna un conjunto de ropa deportivo.

Mira el video de Ninel Conde

“Bombón hermoso”; “siempre muy guapa”; “Mi amor estás, pero preciosa; un abrazo y pura vida”; “Mamasita!”; “Reinaaa”; “Hermosa”; “Gorgeous Reina, Saludos”; “La más Hermosa del Mundial”; “Woww”; “Te amo bb”; “Te quiero muchísimo mi princesa preciosa”, comentaron sus seguidores de Instagram.