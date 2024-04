El truco casero definitivo para curar y limpiar el mortero en minutos

Los morteros son herramientas esenciales en la cocina, utilizadas para moler y triturar ingredientes como especias, hierbas y granos. Sin embargo, para asegurar su eficacia y prolongar su vida útil, es crucial limpiarlos y curarlos adecuadamente antes de su uso inicial y mantenerlos en buenas condiciones a lo largo del tiempo.

Curar un mortero es un proceso fundamental que implica preparar la superficie interior del mortero para evitar que los alimentos se adhieran y absorban los sabores de los materiales porosos. A continuación, revelamos cómo es el truco para poder curar el mortero en casa.

Según la experta en limpieza, Maestra Jacobina, un día antes de curar el mortero, habrá que lavarlo muy bien. Para esto, Jacobina aconseja utilizar un cepillo y, así, “tallar el tejolote” (el elemento del mortero con el que se pisan los alimentos). Una vez que esté seco, y que hayan transcurrido 24 horas, procederemos a colocar un puñado de arroz en el interior del mortero.

Mira el video

“Trata de tapar todos los poros para que nuestros alimentos no se queden ahí ni se contaminen con la tierra que pueda quedar estancada. Entonces hay que moler tres veces arroz. Si se fijan -a medida que avanzan- todos los huequitos se van cubriendo”, explicó la creadora de contenido.

Lo que sigue es repetir el procedimiento al moler un diente de ajo o algunos trozos de cebolla, de forma que se cubran todos los huecos del mortero. Finalmente, Jacobina aconsejó: “Cada vez que uses un mortero, hay que tallarlo adecuadamente con agua caliente y con un cepillo, para que no te quede nada en la porosidad de la piedra y para que no se contamine un alimento”.