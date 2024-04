El tierno gesto de Karol G con una fan que vio el concierto desde su casa

Karol G, la talentosa cantante colombiana, ha cautivado al público con su energía, carisma y talento en cada una de sus giras musicales. Con un estilo único que fusiona el reggaetón, las baladas y el pop latino, Karol G ha logrado consolidarse como una de las artistas más influyentes y exitosas de la música urbana.

Eso se vio perfectamente plasmado en cada show que dio en el marco de “Mañana Será Bonito Tour”, en el cual repasa los temas de su reciente álbum, con una estética que es fiel al diseño del mismo. Con esa gira, que comenzó en febrero de este 2024, Carolina Giraldo Navarro visitó las ciudades más importantes de Latinoamérica.

El fin de semana pasado, la artista de 33 años se presentó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde dio dos shows inolvidables, tal como lo expresó en su reciente posteo de Instagram: “CHILE !!!!! No quiero vida si no es Contigo. Fueron 3 Noches de puro amor y no tengo palabras para describir lo especial que me hicieron sentir!! Me voy con el corazón inflaito, con los recuerdos más lindos y MUCHAS GANAS DE VOLVER. ¡¡¡¡¡LOS AMOOOOO!!!!!!”.

Mira el video de Karol G en Chile

Horas más tarde de su show, la cantante colombiana compartió los videos que subieron sus fanáticos del concierto, entre los cuales se viralizó uno en el cual se ve a la actriz chilena Carla Jara viendo el concierto por videollamada gracias a una amiga que le mostraba todo desde el celular. “Cuando están el concierto de Karol G y la Carlita Jara está en videollamada”, decía el video de TikTok.

La dedicatoria de Karol para sus fanáticos de Chile. Foto: Instagram @KarolG

Al poco tiempo, la mismísima intérprete de “Amargura” escribió: “Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman. Seguido por el emoji de un corazón”. Al enterarse, Jara le agradeció profundamente a Karol: “Acabo de llegar a mi casa. Ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok donde me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa, porque no pude ir. Y me mandó un mensaje muy lindo, así que estoy en llamas. ¡Qué linda, qué tierna! ¡La amo!”.