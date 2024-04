La inteligencia artificial mostró cómo sería She-Ra si fuera una mujer real

"She-Ra: Princess of Power" es una serie animada que se lanzó originalmente en 1985 como parte de la franquicia de "Masters of the Universe". Sin embargo, en 2018, DreamWorks Animation desarrolló un reboot titulado "She-Ra and the Princesses of Power", que se estrenó en Netflix. Esta nueva versión cautivó a una nueva generación de fans con su trama emocionante y personajes vibrantes.

La serie sigue la historia de Adora, una joven soldado que se transforma en She-Ra, la princesa guerrera, gracias a la combinación del poder del universo y la sabiduría de los ancianos de Etheria. La hermana del valiente He Man, con la ayuda de sus nuevos amigos, las Princesas del Poder, Adora se enfrenta a su antiguo ejército y lucha por liberar Etheria del control opresivo de la malvada Horda.

Adora, como She-Ra, es físicamente poderosa y valiente, con la capacidad de convocar la fuerza de los antiguos y transformarse en una poderosa guerrera capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Sin embargo, su verdadera fortaleza radica en su determinación y su corazón compasivo. A lo largo de la serie, Adora lucha por encontrar su lugar en el mundo y descubre su verdadero propósito como líder y defensora de Etheria.

A casi 40 años del estreno del dibujo animado original, un diseñador le pidió a la inteligencia artificial que creara una imagen de la heroína como si fuera una mujer real. “Después del gran éxito de He-Man en la década de 1980, la hermana gemela del héroe fue creada para atraer a una nueva audiencia al universo y, hasta el día de hoy, She-Ra, la princesa guerrera, es un hito en la historia de la animación”, contó Hidreley, el diseñador.

Así se vería She Ra si fuera real. Foto: Hidreley

“She-Ra salió perfecta”; “¡Me encantó tanto! She-Ra es justo como me lo imaginaba en mi infancia, hermoso!! Doug también lo imaginó así... Felicidades por su excelente y brillante trabajo!!”, comentaron los internautas al ver la versión realista.