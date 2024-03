El mensaje del ángel de la guarda para este 4 de marzo para Aries, Tauro y Géminis

Los ángeles de la guarda son figuras celestialmente asociadas con la protección y guía de los seres humanos a lo largo de sus vidas. Su origen se remonta a diversas tradiciones religiosas y culturales, siendo una presencia común en el cristianismo, el judaísmo y el islam, así como en muchas otras creencias espirituales.

Para este lunes 4 de febrero, el ángel de la guarda deja sus sabias palabras para guiar por buen camino tu signo del zodiaco. En este caso es el turno de los siguientes afortunados de la astrología: Aries, Tauro y Géminis. Pon atención porque el mensaje que envían te puede servir para enfrentar las diversas situaciones que se presenten en el día de la fecha.

Aquí abajo dejamos consejos para Aries, Tauro y Géminis. Imagen de Pixabay.

Aries

Aries es el primer signo del zodiaco y generalmente se asocia con personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril. El arcángel Samael envía sus sabias palabras para este signo. Deja de cargarte de actividades, pues es difícil ocuparte de tantas situaciones si tienes las manos y la mente ocupada. Es mejor focalizar la energía en una sola cosa. Es momento de soltar esa carga que tanto pesa, pues la vida se encargará de que te sientas liberado y mucho más tranquilo.

Tauro

El signo Tauro es el segundo signo del zodiaco y está asociado con las personas nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo. El ángel Hamabiel tiene un consejo especial para Tauro. Hace tiempo has dejado de lado tu crecimiento espiritual por enfocarte en otras cosas. A veces, es importante frenar un rato, recordar lo que has logrado. Reflexiona sobre eso que sientes que te hace bien, las creencias que tienes y las acciones que realizas en tu día a día. La clave es preguntarse si lo que haces te lleva a cumplir tus objetivos.

Recuerda que los mensajes que envían estos seres divinos pueden iluminar tu camino. Imagen de Pexels.

Géminis

Géminis es el tercer signo del zodiaco y abarca desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio. El arcángel Ambriel tiene un mensaje importante para este signo. En el último tiempo no se han dado las cosas tal como querías. A no bajar los brazos, pues, todas las experiencias dejan algún aprendizaje. No pierdas la esperanza, ya se va a acomodar todo y te vas a sentir mucho mejor. A veces, la vida tiene preparadas cosas para ti, pero todavía no ha llegado el momento adecuado.