Netflix: la serie de cuatro capítulos que está basada en un crimen real y que es furor

Netflix cuenta con una amplia variedad de series en su catálogo. Cada cierto tiempo, nuevas producciones aparecen y sorprenden a todos los espectadores. Algunas de ellas cuentan las mejores historias de amor, otras aventuras en los lugares más extraños, y otras pocas relatan hechos reales.

El true crime es un género que ha llegado a boca de todos. Este tipo de miniseries relatan crímenes reales que han sido polémicos y muy conocidos en todo el mundo. Algunos de ellos han hallado a su criminal, pero en muchos otros casos, el responsable sigue desaparecido.

Cada capítulo dura alrededor de 50 minutos. Foto: Archivo.

Una serie de true crime de Netflix que no te puedes perder es La enfermera. Esta miniserie escandinava de cuatro episodios relata los hechos del libro The Nurse: Inside Denmark´s Most Sensational Criminal Trial, escrito por Kristian Corfixen. La serie cuenta con una producción y profesionales que la han posicionado en los primeros puestos de las listas.

La serie de Netflix que no te puedes perder

La enfermera relata la historia de una enfermera recién llegada a un hospital. Al principio, todo marchaba de maravilla en su nuevo trabajo pero luego de un tiempo, notó algo raro. Algunas situaciones extrañas le hacieron sospechar de una de sus compañeras de trabajo. Al parecer estuvo involucrada en la muerte de tres pacientes.

Esta serie cuenta con la actuación de Fanny Bernth. Foto: Archivo.

La enfermera sospechosa se llama Christina Aistrup Hansen, una mujer que fue investigada por las autoridades danesas. Durante el juicio se dio a conocer que la enfermera había proporcionado dosis letales de morfina y diazepam a sus pacientes más vulnerables, causando su muerte.