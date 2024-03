Mascotas: esto es lo que debes saber antes de adoptar a un perro Golden Retriever

Adoptar una mascota es algo que no se toma a la ligera. Tener un perro en casa implica un sinfín de responsabilidades que debes tener en cuenta como alimentación, higiene, paseos y horas de sueño. Además cada raza de perro tiene diferentes necesidades por lo que debes conocerlas muy bien antes de adoptarlas.

Esto es lo que debes saber sobre esta mascota

El Golden Retriever es una de las razas de perro más populares. Ellos se caracterizan por ser obedientes y muy buenos compañeros para adultos mayores. A su vez, es una mascota que adora a los niños y siempre los defenderá de extraños. Otra de las grandes ventajas es que son fáciles de adiestrar.

Este perro puede alcanzar los 61 cm. Foto: Archivo.

Los Golden Retriever son aquellos perros con pelaje dorado. Es una mascota originaria de Escocia e incluso es la raza más popular dentro del Reino Unido. Esta raza puede vivir entre 10 y 12 años, una característica que los lleva a ser los más elegidos ya que podrás disfrutarlos por mucho tiempo.

Son perros grandes por lo que es ideal para espacios amplios y es importante que dispongan de jardín para que puedan jugar o correr. Un jardín o espacio verde es necesario para que se expongan al sol unos minutos, descansen o hagan sus necesidades. En caso contrario, se recomienda dar entre tres o cuatro paseos por día.

Es perro que pierde mucho pelo. Foto: Archivo.

Los Golden Retriever son perros que no se caracterizan por ladrar más de lo necesario. No son conocidos por ser ruidosos. Sí te advertirá cuando noten algo extraño o necesiten acudir al baño pero no será más que eso. Es un perro juguetón pero también tranquilo y que disfruta del silencio.