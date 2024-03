Este es el truco para tu Apple Watch que no conoces y te puede salvar

Apple es una de las empresas de tecnología más conocidas del mundo. La marca de la manzana ganó popularidad gracias a su producto estrella, el iPhone. Este es un smartphone que se destaca por su calidad. Muchos adquieren este dispositivo pero desconocen algunos trucos.

Apple ya cuenta con 15 modelos de iPhone. Foto: Archivo.

El iPhone es un teléfono inteligente de alta gama diseñado y comercializado por Apple Inc. Este dispositivo cuenta con cámara de fotos, reproductor de música, facetime para hacer videollamadas, juegos de alta calidad y otras funciones que lo convierten en el teléfono más buscado del mercado.

El truco de iPhone que no conocías

En los últimos modelos de iPhone puedes desbloquear la pantalla con tu rostro. Esto es porque el dispositivo toma tus datos biométricos, pero en algunas ocasiones no hay mucha luz y un iPhone no puede reconocerte. Luego de unos segundos podrás desbloquear la pantalla con un código, pero si no quieres esperar puedes presionar el botón “Face ID” y te llevará al código de inmediato.

Algunos modelos de iPhone cuentan con tres cámaras. Foto: Archivo.

El segundo truco es para aquellos que utilizan la calculadora del iPhone. Algunos suelen equivocarse cuando están introduciendo un número y da pereza tener que borrarlo por completo. Pero eso ya no tiene por qué ser así, tan solo tienes que colocar tu dedo sobre el número introducido y deslizar hacia la derecha.

El último truco es para quienes necesitan escanear un documento. No es necesario que descargues aplicaciones para hacerlo. Ve a Archivos y mantén presionado su ícono. Allí te aparecerá una opción llamada “Escanear Archivos” y listo. Podrás tener tus documentos escaneados sin otras aplicaciones.