Esto es lo que pasa si tu perro come mayonesa por accidente

La alimentación de una mascota es muy importante. Un perro obtendrá todos los nutrientes y minerales que necesite a partir de buenos alimentos. Es por eso que su alimentación tiene que ser equilibrada, nutritiva y completa. En general, todos los perros aman la comida y pueden ingerir todo lo que quieran. Pero hay algunos alimentos que deberían evitar.

¿Sabías que los perros nacen sordos y ciegos? Foto: Archivo.

Es muy común que una heladera esté llena de alimentos procesados. Algunos de ellos son golosinas, mayonesa, embutidos, entre otros. A veces quieres premiar a tu mascota y consideras ofrecerle un poco de estos alimentos pero lo que no sabes es que podría ser dañino para su estómago.

¿Qué dicen los especialistas sobre tu perro?

Los profesionales especifican que si por error un perro come un poco de mayonesa, no pasará nada. Pero ellos sostienen que no se le debe dar este tipo de alimentos a las mascotas. Si bien la mayonesa no es tóxica, no es sana en ningún aspecto y puede ocasionar dolores estomacales.

La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos. Foto: Archivo.

La mayonesa es un producto procesado y no aportará ninguna vitamina, mineral o aminoácido que el cuerpo de un perro necesite. De hecho este producto contiene cebolla, ajo y limón que son dañinos para un perro. Por eso es sumamente importante que se evite la mayonesa.

Además, este producto está lleno de grasas vacías que pueden provocar pancreatitis, una inflamación del páncreas que puede ocasionar diabetes. A su vez, el consumo diario de mayonesa puede aumentar el peso de un perro causando obesidad, enfermedad que afectará de forma negativa su esperanza de vida.