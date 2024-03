Insólito: envió a su perro a la peluquería y le devolvieron uno distinto

Un joven se volvió viral en redes sociales al contar que envió a su perro a la peluquería y que no se dio cuenta que le devolvieron otro parecido. El joven contó la desopilante historia en un video que compartió en redes sociales.

"Lo solemos llevar a una peluquería de Lanús que te lo llevan y te lo traen en coche. Siempre hacían milagros con mi perro caniche. Era más rasta que perro", comenzó su historia el joven.

Y continuó: "Me llamó la atención que lo devolvieron a la hora. No lo podía creer porque estaba hermoso. Nada que ver, pero pensé que le habían puesto talco o algo".

"Unas horas después me despierta mi hermana diciendo que no era el perro, que estaba raro. Mi hermana se puso a llorar diciendo que no era Pipi. Nos dimos cuenta porque tenía los dientes diferentes y no quería turrón", agregó el joven entre risas.

Finalmente, desde la peluquería confirmaron el error y le devolvieron el perro correcto. "Unas 5 horas después nos llamaron de la peluquería y nos dijeron que se habían equivocado. El otro perro era mucho más lindo", completó el chico.