No vas a creer cuáles son los signos que podrían volver con su expareja en marzo

Romper los lazos afectivos con una pareja es un proceso emocionalmente complejo que puede ser difícil de superar. Después de una separación, es común experimentar una amplia gama de emociones, que van desde el dolor y la tristeza hasta la confusión y la ira e incluso en algunos casos la tranquilidad. Estos sentimientos pueden surgir de la pérdida de una conexión emocional profunda, así como de la necesidad de ajustarse a una nueva realidad sin la presencia de la persona con la que se compartió tanto tiempo y experiencias.

En este contexto, la astrología revela que varios signos del zodiaco podrían atravesar un difícil momento durante el mes de marzo. Al parecer, las predicciones apuntan a que varios participantes del horóscopo podrían enfrentarse a sombras del pasado en el ámbito del amor. A continuación, revelamos quienes se toparán con la oportunidad de volver con sus exparejas.

Cáncer

Cáncer se asocia a aquellos nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. De acuerdo a los expertos de la astrología, este signo simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo. Por lo general son personas sentimentales, así que se sienten cómodos con las personas con las que compartieron un vinculo en el pasado. Cáncer es un signo regido por la Luna y esto significa que se guían por la nostalgia y las emociones, sobre todo en momentos de vulnerabilidad.

Piscis

Piscis está asociado con las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Es un signo de agua y su símbolo es dos peces nadando en direcciones opuestas, lo que representa la dualidad inherente a este. Tienen un corazón compasivo, así que están dispuestos a dar segundas oportunidades y tienen una naturaleza indulgente. Por lo general, intentan ver lo mejor de los demás, así que se ilusionan con facilidad. A, veces son tan soñadores que parece que vivieran en un cuento de hadas.

Libra

Libra es el séptimo del zodiaco y está asociado con aquellos nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Se representa con la balanza que simboliza la armonía, la justicia y el equilibrio. Los Libra son gobernados por Venus, el planeta de la belleza y el amor. Por momentos se sienten atraídos por la idea de reconciliarse con su expareja, así que se animan a darle una segunda oportunidad a las personas del pasado. Por lo general tienen el anhelo de restaurar la armonía y resolver los conflictos.

Escorpio

Escorpio corresponde a aquellos nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. Es el octavo signo del zodiaco y está asociado con el elemento agua. Gobernados por Plutón, el planeta de la regeneración y la transformación, se sienten próximos a la idea de volver a relaciones del pasado. El objetivo puede ser inconsciente, o no, pero quieren explorar problemas emocionales no resueltos y otras veces buscan dar un cierre. Los guía el deseo de encontrar conexiones profundas, pues a pesar de lo que creen, no son ajenos a la intensidad de las emociones.