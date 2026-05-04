La forma más fácil de limpiar el inodoro a diario y las baldosas del baño

El truco casero que deja tu baño impecable en minutos sin gastar de más. Este hábito de 5 minutos transforma tu inodoro y baldosas a diario.

Mantener el baño limpio todos los días es posible. Con una mezcla simple de vinagre y agua, es posible evitar sarro, manchas y malos olores. Solo hace falta constancia y un gesto rápido cada noche para lograr un cambio visible y duradero en el inodoro y las baldosas.

Limpieza diaria fácil del inodoro y las baldosas La fórmula es directa: 60% de vinagre blanco y 40% de agua. Esta mezcla actúa contra bacterias, elimina restos de jabón y evita la formación de sarro. El vinagre tiene ácido acético, un componente que ayuda a desinfectar y a disolver la suciedad acumulada en superficies del baño.

El truco con vinagre caliente que deja el baño como nuevo. Foto: Fuente: Shutterstock El truco con vinagre que deja el baño como nuevo. Foto: Fuente: Shutterstock

Coloca la mezcla en un atomizador. Por la noche, rocía el inodoro, las baldosas y zonas con humedad. No hace falta frotar fuerte. Basta con pasar un paño o una esponja suave. Este hábito toma menos de cinco minutos y reduce la necesidad de limpiezas profundas.

El uso diario evita manchas difíciles. También ayuda a mantener el brillo de las superficies sin usar químicos agresivos. Esto es útil para personas con alergias o que buscan opciones más simples para el hogar. Además, el olor del vinagre desaparece al secarse.