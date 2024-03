El trucazo definitivo para que tus sábanas tengan un delicioso perfume

Las sábanas, al ser una parte esencial de nuestro descanso diario, están expuestas a diversas impurezas y toxinas que se acumulan con el tiempo. Durante la noche, nuestro cuerpo libera sudor y células muertas de la piel, que son absorbidos por las sábanas. Además, el contacto constante con la piel y el cabello también puede transferir aceites y residuos cosméticos a las telas.

Esta acumulación de impurezas no solo afecta la frescura de la ropa de cama, sino que también crea un ambiente propicio para el crecimiento de ácaros y bacterias. Por lo tanto, lavarla regularmente se vuelve indispensable para mantener un entorno de descanso higiénico. Para quienes no saben, la transpiración y los desechos corporales pueden albergar microorganismos que, en caso de no eliminarse, podrían derivar en problemas de salud, especialmente para aquellos con alergias o sensibilidades cutáneas.

Acostarse con las sábanas limpias produce una sensación de satisfacción. Imagen de archivo.

Dormir en un lecho limpio y fresco no solo es más agradable, sino que también puede influir positivamente en la calidad del descanso, promoviendo un ambiente propicio para un sueño reparador. A continuación, te dejamos un truco definitivo para que tus sábanas tengan un perfume delicioso, y con el paso de los días, no pierdan su buen aroma. Si te resulta interesante, puedes añadir este hack a tu rutina para limpiar el hogar.

Para este truco casero necesitaras ingredientes que seguramente encuentras en el armario de casa. Comienza agregando en un recipiente con spray una tapita o 5 cucharadas de suavizante para la ropa, 1/4 de taza de alcohol para limpiar heridas y 2 tazas de agua filtrada. Mezcla todos los ingredientes y rocía tus sábanas con la preparación.

Recuerda lavar tu ropa de cama semanalmente. Imagen de Freepik.

Se recomienda cambiar y lavar las sábanas cada una o dos semanas, como máximo. Ten en cuenta que el lavado regular de la ropa de cama no solo es cuestión de limpieza, sino que es una práctica esencial para preservar la salud y el bienestar durante el tiempo dedicado al sueño y al descanso.