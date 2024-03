Así es la bella ahijada de Salma Hayek, que acaba de lanzar su primera canción

Salma Hayek supo formar una familia numerosa, hasta fuera de casa. La actriz, casada con el empresario François-Henri Pinault, tuvo a su única hija, Valentina Paloma. Sin embargo, en más de una oportunidad se ha mostrado de lo más unida a sus hijastros, hijos del magnate francés.

Ahora, la protagonista de Frida reveló quién es su querida ahijada, por la que siente mucho orgullo. Su gran amistad con Alfonso Cuarón sigue fortaleciéndose a través de los años, hasta el punto de que sus familias sean unidas. En más de una ocasión Tess Bu Cuarón, la hija del cineasta, se mostró unida a Valentina. Es que, el director de “Roma” le confió a Salma el rol de madrina de su hija, por lo que sus familias siempre pasaron tiempo juntas.

En Instagram, la productora televisiva presumió el amor que siente por su ahijada, compartiendo el fragmento de su reciente lanzamiento, a modo de apoyo. “Estoy muy orgullosa de mi ahijada @bucuaron, acaba de lanzar su nueva canción ‘Viceversa’, ¡disponible ahora en todas las plataformas! Mira el video buscándolo en YouTube”, escribió Salma en la red social de la camarita.

La artista es hija de Alfonso Cuarón y Annalisa Bugliani. Foto: Instagram/

Por su parte, la joven que está dando sus primeros pasos en la música le respondió: “Love you”. En el video, se la puede ver arriba de un bote que lucha contra la fuerza del mar para no hundirse, mientras se oye su dulce voz entonando, con ayuda del autotune.

Mira el video de Bu Cuarón, la ahijada de Salma Hayek

La respuesta de la gente estuvo dividida entre aquellos que les gustó la canción, y, por otro lado, las personas que criticaron el abuso de uso de autotune y un supuesto plagio a Billie Eilish: “El dinero no da talento; y esa tendrá dinero, pero no talento”; “No es por odiar, pero esta canción suena como NDA de Billie Eilish”; “Big plagia of Billie Eilish”; “felicidades @bucuaron! eres grande”Tqm bu, me encantó tu canción”; “Suena bien”; “Mi Amor Platónico”.