Karol G se despidió de México con un conmovedor mensaje tras su tour

Karol G comenzó la segunda etapa del Mañana Será Bonito Tour, dando conciertos en los países latinoamericanos para repasar lo mejor de su último álbum en los escenarios. La artista urbana planea recorrer Colombia, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Chile, Perú y Venezuela con su música. Y, acaba de terminar sus inolvidables shows en México, despidiéndose con mucho afecto de sus fanáticos en el país azteca.

“México me regalaste 7 noches Inolvidables. INOLVIDABLES. Tuvieron los Fan actions más lindos, los regalitos más especiales y la energía DE OTRO PLANETA! Los extraño mucho, pero agradezco lo bonito que pudimos compartir. CDMX, Monterrey, Guadalajara GRACIAS”, escribió Karol G en su cuenta oficial de Instagram, revelando un carrete de fotos de sus shows en México.

En las postales, Karol se ve de lo más feliz cantando en vivo hits como “Provenza”, “Amargura”, y “TQG”. Asimismo, sus fanáticos halagaron la experiencia de sus shows en los comentarios de Instagram. “En estos momentos es la artista que en sus conciertos está brindando una experiencia, no solo es poner pistas y cantar, los shows de Karol G tienen un desarrollo que lo mantiene a uno entretenido todo el tiempo!”; “Hermosa mi karito de mi corazón. Y hermosos todos tus fans que te regalaron tan hermosas energías, vibras y sentimientos”, escribieron sus seguidores.

Karol G lució un vestido azul con brillos en uno de sus shows en México. Foto: Instagram /KarolG

Como si fuera poco, hace dos días, Karol compartió un fragmento del festejo del aniversario de Mañana Será Bonito. Pues, el álbum que hoy presenta en sus tours salió a la luz el 24 de febrero pasado, causando furor entre su público, como en la industria en general.

Mira el video de Karol G en concierto

“Así celebramos el primer año de MAÑANA SERÁ BONITO en Guadalajara. Antes de que terminara el show les dije que, si cantábamos S91, que nunca la había cantado en vivo en este tour porque no la tengo en el SetList! Y WoWwww Ellos me regresaron esto. MI FANDOM Y YO SOMOS INSEPARABLES!!!!!!!!!!!!!! GRACIAS !!!!!!!!! HBD MSB”, festejó la intérprete de “Mientras me curo del cora”.

La cantante se acercó a sus fanáticos. Foto: Instagram /KarolG