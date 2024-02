Catherine Fulop cree ir avanzando en su meta del 2024: "Me pongo nerviosa"

Una de las que sabe bien cómo llamar la atención en sus redes sociales es Catherine Fulop. La querida actriz venezolana-argentina tiene más de tres millones de seguidores en Instagram que están pendientes de todo lo que realiza y llenan sus publicaciones de mensajes y corazones.

Catherine Fulop llama la atención en Instagram

Ahora, Cathy sorprendió con un divertido video. "Creo que voy avanzando en mi meta de este 2024 de aprender inglés, aunque creo que me pongo un poquito nerviosa", reconoció junto a las imágenes.

"Que genia sos. Me hiciste reír tanto", "Estoy segura que Ova te ayuda en todo", "Venezolana linda", "Me alegrás los días", "Ay Dios mío lo que me he reído… vas bárbaro con el inglés" y "Me hiciste reír tanto. Creo que muchas queremos decir lo mismo. Nunca ayudan es un problema de género", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Si bien hoy no está actuando en la pantalla chica, Fulop adquirió popularidad a nivel internacional gracias a la TV. Fue gracias a Abigail, la tira que narraba la historia de la hermosa, caprichosa y única hija de un acaudalado hombre de negocios que se enamora del profesor que le imparte clases de literatura en el colegio San Lázaro.

Catherine Fulop, bellísima

Entre algunas de las producciones en las que participó posteriormente, están: 'Pasionaria', 'Mundo de fieras', 'Déjate querer', '¡Grande, pa!', 'Cara bonita', 'Rebelde way', 'Los ex' y 'Taxxi, amores cruzados'.