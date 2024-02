Como un hada: el increíble cambio de look de Belinda

Desde sus inicios como actriz infantil en telenovelas mexicanas hasta convertirse en una reconocida cantante internacional, Belinda ha cautivado a millones de fans con su talento y carisma.

Su primer álbum homónimo, "Belinda", lanzado en 2003, la catapultó a la fama con éxitos como "Lo Siento" y "Ángel". Desde entonces, ha lanzado varios álbumes que han cosechado éxito tanto en México como en otros países de habla hispana, consolidándola como una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Con una voz poderosa y versátil, Belinda ha explorado diversos géneros musicales a lo largo de su carrera, desde el pop y el rock hasta el reggaetón y la música electrónica. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a las tendencias actuales ha sido clave para mantenerse relevante en la industria musical.

Belinda se tiñó el pelo con mechas verdes. Foto: Instagram/ Belinda

El miércoles 31 de enero, la artista mexicana-española tuvo su esperado regreso musical con el lanzamiento de “Cactus”, su primer sencillo en solitario desde hace años. Para el videoclip, Belinda utilizó una estética distinta, con cabellos verdes y prendas como si saliera de un cuento de hadas, resurgiendo después del caos.

Mira el video de Belinda

“Ya volví! Beli, beli, beli”, escribió la cantante en Instagram en donde presumía su nuevo cambio de look. Si bien la mayoría de sus seguidores halagó su belleza, algunos mostraron su decepción con la canción que estaría dedicada a su ex, Christian Nodal. “Terrible la canción beli; además que tú ni lo querías, solo quieres facturar como shak”; “Muy bonita pero la canción si está bien feita; se tenía que decir y se dijo”; “La única que puede hacer una canción belika coquette”; “Ya vi a las morritas con su pelo verde”; “Es que desde que tenía 7 años eres my queen”; “Regreso la mera mera, la patrona, la santa Belinda, la princesa del pop latino”; “Te amamos Beliiiii”; “CACTUS BARBIE”; “CHAMA TU NO PUEDES SEERRR TAN HERMOOSAAAAA!!! TE REEEE AMOOOOOOOO”, comentaron sus seguidores.