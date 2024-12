Charlotte Caniggia se llevó todas las miradas desde Malasia

Desde que apareció en los medios de comunicación, Charlotte Caniggia no pasó desapercibida. Ya sea por sus extravagantes looks, sus exóticos viajes, sus picantes comentarios o sus conflictos familiares.

Charlotte Caniggia

Mucho se habló sobre sus peleas y si bien en un momento ningún miembro de su clan hablaba con el otro, hoy hay comunicación. "Hablamos todos por separado y por suerte todo está mejor", contó en entrevista con Héctor Maugeri.

El conductor quiso saber más sobre la relación de Charlotte con sus padres, especialmente con su madre, quien está en España. Sin embargo, ella evitó la pregunta. "El tema es que ella vive en España y yo estoy acá, ya se dará", señaló.

Además, en la misma nota, habló de su paso por El Cantando. "Yo me río de mí misma. Aparte me pagan por hacer el ridículo. ¿Quién no quisiera tener mi trabajo? A mí me encanta", reconoció la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. "Hoy en día, todas cantan mal y todas usan auto-tune -agregó-. No quiero mandar al frente, pero cantan todas mal".

En Instagram, Charlotte Caniggia es muy activa y con frecuencia llama la atención con el material que sube. Ahora lo hizo con un pequeño video desde Malasia, Asia.