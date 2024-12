Qué une a Salma Hayek y Angelina Jolie: emociones a flor de piel

La relación entre Salma Hayek y Angelina Jolie es un ejemplazo de cómo dos mujeres extraordinarias construyen un lazo de respeto y admiración. Desde su colaboración en Eternals, comparten una sensibilidad que trasciende la pantalla y celebran los logros de ambas.

Recientemente, Angelina Jolie fue nominada a los Golden Globes por su interpretación en Maria, donde encarna a la legendaria soprano Maria Callas. Esta noticia generó una ola de reacciones positivas, entre ellas, un emotivo mensaje de Salma Hayek en su Instagram. En una fotografía donde aparecen juntas, la mexicana expresó su alegría por el reconocimiento a Jolie, resaltando el talento de su amiga, y también el de otros artistas latinos nominados.

La foto que compartió Salma Hayek en su Instagram.

"Estoy muy feliz de que Angie y tantos latinos hayan sido nominados a los #GoldenGlobes este año. ¡Va a ser bueno! Felicitaciones gente hermosa y talentosa", expresó Salma Hayek. Este mensaje también fue una muestra de su compromiso con el talento latinoamericano. En su publicación, destacó los logros de artistas como Diego Luna, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón y Sofía Vergara, quienes también fueron considerados para los premios del próximo 5 de enero.

Angelina Jolie y Salma Hayek también comparten el desafío de ser madres comprometidas mientras continúan con un legado artístico que inspira a futuras generaciones. Las dos entienden el éxito como algo que se comparte y se celebra en conjunto.

Han cultivado una hermosa amistad.

Además la admiración es mutua. En 2021 Angelina Jolie destacó: “Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película (Eternals). Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”.