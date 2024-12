Evangelina Anderson es una de las figuras argentinas que más activa está en las redes sociales. En Instagram tiene casi 4 millones de seguidores que están pendientes de absolutamente todo lo que comparte. Ahora, publicó una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas.

Es que la modelo se quitó las ganas que tenía de comer algo y mostró las pruebas. "Las ganas que tenía de esto", escribió junto a la imagen y detalló: "El acaí es un fruto rico en vitaminas B y C que posee un alto poder antioxidante. También contiene mucílagos, ácido ascórbico, fenoles y minerales como calcio, fósforo y hierro. Tiene un bajo aporte calórico y un elevado contenido en agua".

Evangelina Anderson se quitó las ganas y mostró las pruebas en Instagram

Este año no fue uno de los mejores para Evangelina Anderson por los fuertes rumores de separación de su marido, Martín Demichelis. Esto ocurrió luego de que relacionaran al ex director técnico de River Plate con una azafata. Él prefirió llamarse al silencio y ella, por su parte, aclaró que lo que se decía no era cierto.

Fue Yanina Latorre quien brindó la información sobre su supuesta crisis de la pareja. "A Evangelina le había llegado el mensaje de que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea a la que conoció en un viaje que había hecho con River, cuando van a concentrar. No sé cuánto duró ese vínculo. Cuando a Evangelina le llegó el mensaje sobre lo de la azafata, Demichelis le confesó que era cierto. Entonces, ella lo echó”, indicó la panelista de LAM.

Muchas fueron las especulaciones y, el mes pasado, dejó bien en claro que su relación con el ex futbolista sigue en pie. Lo hizo cuando publicó un video en el que se la veía riendo y cantando “Hey Jude” junto a su esposo y sus amigas en el concierto de Paul McCartney.