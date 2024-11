Consigue un abdomen bajo tonificado con estos 4 ejercicios

Un abdomen tonificado es posible con una rutina de entrenamiento completa y una alimentación saludable. Para conseguir abdominales marcados necesitas los ejercicios adecuados y que trabajen algunas zonas específicas. Si no sabes cuáles son esos movimientos, no te preocupes porque los mencionaremos a continuación.

Los ejercicios que no puedes saltearte

El primer ejercicio que no puede faltar para marcar los abdominales es la elevación de piernas. Este movimientos te ayudará a trabajar los músculos inferiores del abdomen, flexores de cadera, glúteos y el suelo pélvico. Si se hace correctamente, el core hará todo el trabajo y conseguirás mejores resultados.

Repite esta rutina al menos 3 veces por semana. Foto: Archivo.

El segundo ejercicio es el cruce de piernas. Este movimiento también es conocido como criss cross. Este es popular por no trabajar los mismo músculos que los abdominales tradicionales. En cambio, el cruce de piernas tonifica los oblicuos (los músculos laterales de la cintura) y las piernas.

Otro de los ejercicios que no pueden faltar es la elevación de cadera. Este es un movimiento que trabaja varios músculos del cuerpo y que casi todos deberían incorporar a su rutina. La elevación de cadera es perfecta para tonificar glúteos, abdomen, parte baja de la espalda y las piernas.

Haz 12 o 15 repeticiones de cada ejercicio. Foto: Archivo.

Por último no puede faltar la rotación de piernas. Con este ejercicio no solo tendrás un abdomen tonificado sino que trabajarás las caderas y te ayudará a mejorar tus movimientos. Muchos no lo saben pero rotamos la cadera en acciones cotidianas como dar un paso hacia un lado o subir y bajar del automóvil.