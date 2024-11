Los ejercicios definitivos para tener la figura curvilínea de Belinda

Belinda es una de las estrellas más exitosas. Ella es una gran referente en el mundo pop y llegó a protagonizar una serie de Netflix. Belinda logró alcanzar la cima de la fama desde muy pequeña gracias a su talento para la actuación y el canto, pero también por su belleza y figura de infarto.

La estrella ha compartido su rutina de ejercicio y no podrás creerlo. Belinda debe cuidar su figura por su trabajo como cantante. Ella exige entrenamientos intensos para realizar coreografías de baile extensas y no desafinar mientras canta en escenarios. Por eso, ella tiene una rutina muy variada.

Belinda tiene 35 años. Foto: Archivo.

Los ejercicios de Belinda

Las caminatas son un infaltable en el entrenamiento de Belinda. Caminar es un ejercicio básico pero una actividad perfecta para activar todo el cuerpo y quemar calorías. La estrella debe completar al menos 7000 pasos por día o caminar durante 30 minutos para tener los mejores resultados.

La bicicleta estática es otro de los ejercicios de cardio favoritos. Este tipo de entrenamiento le permite trabajar las piernas y quemar calorías para mantener su abdomen tonificado. De hecho, Belinda suele combinar sus sesiones de bici con combos para trabajar sus bíceps y hombros.

Nacida en Madrid, España, ? emigró con su familia a México en 1993

Por último no pueden faltar los ejercicios de fuerza. El six pack de las estrella latina no se logra solamente con cardio. Ella ha dejado en claro que sus rutinas siempre cuenta con algún ejercicio para fortalecer sus abdominales, aunque eso no quiere decir que no ejercite sus otros músculos.