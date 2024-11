Ester Expósito enamora a todos con un vestido transparente en Instagram

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas más aclamadas. Su belleza única y talento excepcional la han posicionado como una de las mejores de la industria y desde Harper´s Bazaar España, decidieron premiarla ortogándole el reconocimiento a Mujer del año.

Las fotografías de Ester Expósito

Ester Expósito compartió fotografías del momento en Instagram y sorprendió a todos a sus seguidores con su look. La estrella de Netflix llevó un vestido negro con trasparencias que dejó a la vista su piel y figura de reloj de arena. La publicación llamó la atención y se ganó más de 1 millón de likes.

Ester Expósito tiene 24 años. Foto: Instagram.

La artista tiene una figura de infarto y que despierta la envidia de todos. Ester Expósito entrena 3 veces por semana y se enfoca en sus glúteos, abdomen y piernas. Ella ha comentado que ocasionalmente entrena sus brazos pero que prefiere enfocarse en la parte inferior de su cuerpo.

Cada año, Harper 's Bazaar España entrega reconocimientos a mujeres extraordinarias que han dejado huellas en sus campos y han transformado sus logros en mensajes de cambio. El objetivo de Harper 's Bazaar España es impulsar un futuro más justo y equitativo para todos.

Ester Expósito con su premio en mano. Foto: Instagram.

Este año fue el turno de Ester Expósito. Ella recibió el Bazaar Women of the Year 2024 New Generation. Con tan solo 24 años, la actriz ha demostrado todo su talento y ha conseguido posicionarse dentro de la industria en tiempo récord (y convertirse en una de las estrellas más seguidas de España).