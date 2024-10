Nathy Peluso posa con poca ropa en Instagram y enciende la red

Nathy Peluso es una de las cantantes que da de qué hablar en Instagram. En su perfil podrás encontrar una gran cantidad de fotografías que muestran su figura tonificada y estilizada. Sin duda, Nathy Peluso se ha convertido en toda una referente para miles de mujeres y para la industria de la belleza y el fitness.

Una de las últimas publicaciones de Nathy Peluso es sobre una sesión de fotografías. En este carrusel se la observa con diferentes looks pero hubo uno que llamó la atención de sus millones de seguidores. En la segunda fotografía, la estrella posó con un corset que se robó los suspiros de todos.

La fotografía de Nathy Peluso

Nathy Peluso. Foto: Instagram.

Los que conocen a Nathy Peluso sabrán que es una estrella que le gusta arriesgarse con sus looks y mostrar su figura. Esta vez, Nathy escogió un corset negro con forma de corazón. La prenda es de cuero, está amarrada con un cordón en el medio y cuenta con apliques en los costados.

La prenda deja poco espacio para la imaginación, y por supuesto, se volvió tendencia. Nathy Peluso compartió las fotografías con la descripción “Me fumo un cigarrillo llanto y pena gloria y paz. Thanks @numeromagazine for such a Grasa moment” y consiguió más de 100 mil likes en Instagram.

Nathy Peluso nació en Buenos Aires, Argentina. Foto: Archivo.

Los comentarios no paran de alabar la figura y belleza de la artista. Mientras que otros cuentan lo emocionados que están por ver a la cantante en vivo. El GRASA Tour de LATAM está a punto de comenzar y eso tiene a todos los fans emocionados. Sin duda, Octubre será un gran mes para Nathy Peluso.