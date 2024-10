Netflix: la película subida de tono de Jamie Dornan que no te puedes perder

Netflix tiene películas perfectas para adultos. Sin embargo, a veces es difícil encontrar un título que tenga una trama atrapante y llena de pasión. Si no has encontrado una película para ver en tu tiempo libre, no te puedes perder Finales, principios, protagonizada por Jamie Dornan y Sebastian Stan.

¿De qué trata esta película?

La película presenta la vida de Daphne (Shailene Woodley), una joven que acaba de romper con su pareja y atraviesa un intenso dolor. Las lágrimas están presentes en cada una de sus noches y decide no relacionarse con ningún otro hombre. El problema es que encontrará a dos personas que le pondrán su mundo al revés.

La película dura 1 hora y 50 minutos. Foto: Archivo.

Estos dos hombres son mejores amigos y tienen una personalidad que llama la atención de Daphne. Estos dos personajes son interpretados por Jimie Dornan, protagonista de la saga 50 sombras de Grey; y Sebastian Stan, actor conocido por su trabajo en Marvel como Bucky Barnes.

Daphne atraviesa una ruptura amorosa y un periodo de incertidumbre emocional que la lleva a replantearse sus relaciones e identidad. La película nos muestra su proceso de autodescubrimiento mientras se encuentra con dos hombres que cambian su perspectiva sobre el amor.

Esta película se estrenó en 2019. Foto: Archivo.

Esta película es perfecta para quienes adoran el drama romántico y quieren una historia íntima y emocional. Sus personajes tienen personalidades complejas que van más allá de los clichés típicos. Además tiene algunas escenas subidas de tono que se recomienda ver lejos de niños o adolescentes.