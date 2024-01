Los trucos definitivos para hacer florecer cactus y suculentas de forma rápida

Los cactus y las suculentas son plantas que no necesitan mucho cuidado. Si somos principiantes en la jardinería, probablemente estas sean las plantas ideales para comenzar. Ahora bien, para hacerlas florecer debemos dedicarle un poco más de tiempo y de compromiso.

Todos los cactus tienen la capacidad para florecer, sólo que algunos demoran más que otros. Algunos tipos más complejos lo hacen cuando alcanzan la altura de dos metros o cuando ya tienen muchos años. Pero una vez que lo hacen, los cactus y las suculentas vuelven a aflorar en la misma epoca del año que lo hicieron la primera vez.

Los cactus son plantas suculentas, que almacenan el agua en los escasos periodos de lluvia, esto le permiten sobrevivir al largo periodo de sequia. Fuente: Shutterstock

Para hacer florecer tanto tu cactus como suculenta debes aprovechar plantar en macetas de barro. Según expertos en jardinería, el material poroso colabora en airear el sustrado y acelera el secado entre riegos. Es así, que al sembrar elige macetas que no sean tan grandes para que no acumulen agua, aunque si es pequeña asegurate que las raíces no salgan ni se asomen sobre la tierra.

En primavera o en verano es la epoca en la que es recomendable que fertilices tus cactus y suculentas. Para esto, asegúrate de que sea un abono rico en potasio. Ya que este mineral puede activar enzimas indispensables para el desarrollo de las plantas y su crecimiento, incluido la etapa de floración.

Las macetas pequeñas favorecen el crecimiento de los cactus. Fuente: Shutterstock

Por útlimo, como es sabido, este tipo de plantas son de climas resistentes como desiertos. Por este motivo, aman el sol y la iluminación. Si tu cactus se encuentra en el interior de tu hogar es muy díficil que aflore, por el contrario, si lo tienes ubicado en un lugar donde reciba la suficiente iluminación le darás fuerza para crecer.