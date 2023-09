En Netflix se pueden encontrar títulos para todos los gustos. No por nada es la plataforma de streaming más elegida por los televidentes en el mundo. Diariamente, la plataforma añade nuevo contenido y entre la gran variedad de películas y series que ofrece, a veces se hace difícil qué elegir.

Las comedias sobreabundan en el catálogo y si lo que deseas es ver una buena, aquí te hablaremos de una. Se trata de un divertido film que te hará reír durante casi dos horas.

Lo que ellos quieren (What Men Want, como su título original) es una película estadounidense de 2019 dirigida por Adam Shankman. Es un remake libre de Lo que ellas quieren, el film de 2000 (What Women Wan).

La comedia de Netflix que te hará reír durante casi dos horas

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una agente deportiva ignorada para un ascenso, con una nueva habilidad para escuchar los pensamientos internos de los hombres, la utiliza para tener éxito en su empresa dominada por hombres".

En el reparto de la película están: Taraji P. Henson, Aldis Hodge, Josh Brener, Erykah Badu, Richard Roundtree, Tracy Morgan, Wendi McLendon-Covey, Tamala Jones, Phoebe Robinson, Max Greenfield, Jason Jones, Chris Witaske, Brian Bosworth, Kellan Lutz, Shane Paul McGhie, Auston Jon Moore, Pete Davidson, Karl-Anthony Towns, Lisa Leslie, Shaquille O’Neal, Grant Hill y Mark Cuban.

El film es para mayores de 16 años. El guion es de Tina Gordon Chism y la producción, de James Lopez y Will Packer. Se estrenó cuatro años atrás por Paramount Pictures y la banda sonora es de Brian Tyler.

Mira el tráiler