Catherine Fulop aconsejó a sus seguidores y conquistó corazones con su belleza

Catherine Fulop se ganó el corazón de miles y miles de personas en el mundo gracias a su trabajo en la TV. Recientemente, fue convocada para regresar a la pantalla chica en reemplazo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. Sin embargo, la artista venezolana-argentina rechazó la propuesta.

"Lo que pasa es que tengo ya planeados varios viajes y me miedo comprometerme con algo que dure tantos meses, si uno firma para un magazine es para que dure todo el año y yo en noviembre ya tengo un viaje a Los Angeles; después tengo que volver a Miami y a fin de año no tenemos planeado pero no sé si estaremos en Miami o nos vamos para Roma si Paulo (Dybala) tendrá días libres y dependemos un poco de eso", le explicó Cathy a Laura Ubfal.

Y en la misma charla, agregó: "En otro momento de mi vida yo le echaba pierna a lo que viniera, me ofrecieron también estar en el jurado de 'Got Talent' y yo me tenía que ir a ver a mi mamá y ya tenía otro viaje con mis amigas de Venezuela".

"Después de la muerte de mi hermano, que murió con el telefono en la mano…y tanto trabajo trabajo, para cuando dejar de disfrutar, yo que tengo a Ori lejos, y a mi marido que todavía estamos jóvenes y podemos disfrutarnos y fueron muchos años trabajando todos los veranos, quiero este año no depender de un horario y de un compromiso tan fijo", expresó Fulop.

Cathy se mantiene muy activa en redes sociales. En Instagram cuenta con miles de seguidores que están pendientes a todo lo que realiza. Ahora, aconsejó a sus admiradores con un pequeño video y conquistó corazones con su belleza. "Cuando no te encuentres, piérdete", afirmó.

