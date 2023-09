Esta es la increíble terapia relajante a la qué se sometió Becky G en Estados Unidos

Becky G se encuentra en un gran momento profesional, la estrella estadounidense qué el 28 de septiembre estrenará su nuevo single ‘Las esquinas’, actualmente acaba de terminar su gira por Boston y Nueva York y así fue cómo la artista lo compartió vía Instagram.

radiante en su paso por Estados Unidos

"Gracias gracias gracias @patron for making my NY shows so special. Las buenas vibras and tequila for the rest of the tour", reza la descripción qué Becky G escribió en referencia a la marca de tequila qué la sponsoreó.

En las postales se ve cómo llegaba al evento con un look clásico remera negra, short y sandalias y cómo ya en el escenario deslumbró con un outfit barbie core, corpiño con rosa metalizado, pantalón rosado y sombrero ranchero.

Relajación y tranquildad

Sucede qué hace pocas horas, Becky se mostró recostada en un sofá leyendo muy atentamente un libro, luciendo un buzo, calzas negras y gorra de gabardina.

post show.

En la postal de corta duración, Becky lleva en sus rodillas dos almohadones inflables y es porque se ve lleva un estimulador muscular para trabajar la zona de abdomen y piernas.

baño para distender.

Además de utilizar el producto electrónico, Becky aprovechó para someterse a una 'Crioterapia', qué consiste en un tratamiento en el que se usa un frío intenso y el vapor qué se ve en la fotografía qué subió a historias es un gas argón.

No es necesario tener este aparato puesto qué si eliges hacerlo lo puedes suplantar con bolsas de hielo y aplicarles en zonas locales para calmar el dolor o desinflamar alguna hinchazón.