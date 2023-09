Soledad Pastorutti conoce muy bien cómo conquistar corazones en las redes sociales. En Instagram, la cantante de Arequito cuenta con miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de halagos.

En una de sus últimas publicaciones, La Sole compartió una serie de fotografías y encandiló con su gran belleza. "La flor más linda", "Me encantan esos colores de primavera", "Me encantan esos colores de primavera", "Sole tan hermosa siempre", "Te pasás de hermosa", "Sole, se te ve divina", "Ídola" y "La barbie más linda del mundo mundial", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Soledad Pastorutti encandiló a todos con su gran belleza

Pastorutti inició su carrera musical de muy joven. En ese entonces, se la identificaba por llevar a cada presentación un llamativo poncho. De hecho, su primer álbum discográfico oficial se llamó 'Poncho al viento'. Estuvo entre los diez discos más vendidos de la República Argentina durante 1 año y medio.

La Sole enamora en Instagram

Pero la simpática música no se quedó quieta y con el transcurrir de los años, optó por realizar un cambio en su estilismo que enamoró a todos. Prueba de ello están sus redes, donde con frecuencia comparte imágenes de sus llamativos looks y todos quedan encantados.

"A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso. Es una cosa que siempre me preocupó", reconoció Pastorutti en una entrevista que brindó a Teleshow tiempo atrás.