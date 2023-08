Nati Jota se llevó todas las miradas recostada en el suelo

Nati Jota cuenta con miles de seguidores en las redes sociales. Y si bien muchos aplauden lo que comparte, de vez en cuando recibe críticas por su contenido. "Estoy acostumbrada a que me bardeen", reconoció en diálogo con Teleshow.

Nati Jota

Y detalló: "Cuando se hace muy masivo, las redes explotan, y empieza a ser un hecho, una realidad. Ahí es como: '¡Ay, qué injusto!'. A mí me suele doler por lo injusto, porque siento que no me lo merezco. Al mismo tiempo sé que es pasajero. Algunos se acordarán, otros no".

"Lo he visto conmigo y con muchos otros casos. Pero igual en el momento lo sufrís, entonces trato de no mirar, de hacer cosas con mis amigos, con mi familia. Jugar al fútbol, ir a entrenar, y ahí hay un momento en que digo: 'La verdad está acá'. Porque si estás mirando y te están bardeando, de repente parece que esa es la verdad. Pero cuando después de estar angustiado borrás Twitter y te vas a comer y te cagás de risa y te quieren, y los querés, y te conocen, ah, esto es la vida...", expresó la influencer.

Nati Jota

Tanto en Twitter, como en Instagram, Nati Jota es muy activa y diariamente sorprende con el material que comparte. Ahora, se llevó todas las miradas con un pequeño video recostada en el suelo. "Todos diciendo que Barbie Natuti es igual a...", escribió junto a las imágenes.

Mira el video