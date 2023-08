Descubrí más acerca de la intuitiva y bellísima nominada a los Emmy Awards, Natasha Lyonne

Natasha Lyonne nació el 4 de abril de 1979 en Nueva York, Estados Unidos, criada bajo el ala de una familia con creencia religiosa ligada al judaísmo ortodoxo y hasta viviendo en Israel durante su infancia y posterior a ello y frente al divorcio de sus papás: Yvette Lyonne y Aaron Braunstein, se vio obligada a radicarse definitivamente junto a su hermana y la madre y posterior a ello, la actriz de 'Poker Face' (serie qué le valió una nominación a los Emmy 2023) y 'Orange is the new black' (entre tantas otras), se graduó en Miami Country Day School, escuela situada en Miami.

Fuente: imagen - archivo

la segunda aparición en televisión qué hizo Natacha.

Desde muy chica qué Natasha Lyonne se preparó para hoy lograr ser una de las grandes estrellas globales, el primer paso qué ha dado fue cuándo logró estar en el programa infantil Pee - Wee's Playhouse (1996) allí se la veía con pelo corto repleta de rulos y un estilo muy rockstar y previo a ello hizo una muy pequeña participación en la película 'A man called sarge'.

Quién descubrió su talento

Sucede qué al querer indagar más sobre Natasha quién le dio su primer visto a qué continuara en la industria audiovisual fue Woody Allen quién vio en ella una potencial artista y ya a sus 16 años obtuvo uno de sus proyectos en grande al estar en 'Everyone Says I Love you'.

Fuente: imagen - IMDB

Natasha en una película de Woody cuándo seguía siendo menor de edad.

A lo largo de su vida ha participado en un total de 80 producciones audiovisuales entre las qué se destacan de cine, series, televisión y teatro. Las qué más resuenan en cuánto al gran reconcimiento hacia Natasha son: American Pie, Scary Movie 2, Two thousand years (obra teatral del 2008), All about devil, Hello my name is Doris , The intervention and handsome (Netflix), Tigers be still (teatro), entre otras de larga lista.

Reconocimiento y premiaciones

Si bien se formó desde muy chica en el rubro de la actuación el importante y gran salto hacia la fama le tocó entre 2013 y 2019, se destacó de una manera excelente en la serie boom 'Orange is the New Black' y del qué recibió doble galardón del sindicato de actores a mejor interpretación de reparto en una serie y otro por derechos humanos, evento al qué asistió y compartió un extenso y significativo discurso sobre la libertad.

Fuente: imagen - archivo

La placa hacia Natasha por su gran contribución.

"Es importante tener la libertad de ser tu mismo sin importar lo qué cueste. Recibir este premio es muy importante para mí pero recordemos qué estamos en el 2015. La igualdad ante la ley debería ser el oxígeno qué respiramos y la verdadera religión qué practicamos", expresó en medio del evento.

"Las palabras tienen poder y también lo hacen las etiquetas y las identidades, aunque no debemos permitir qué se nos etiquete", en defensa de la comunidad LGBTQ de la qué representaba en la serie.

Una fuerte protesta

Al igual qué decenas de actores y actrices cómo Ryan Gosling, Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Ryan Gosling, Margot Robbie e Isabelle Fuhrman, entre tantos otros. Natasha también se sumó para marchar y solidarizarse con todos los equipos de Sag - Aftra actores, locutores, intérpretes y artistas de grabación qué están quedandose sin trabajo al ser reemplazado por las maquinas de inteligencia artificial.

Fuente: imagen - instagram @nickthune

a favor de reclamar mejores condiciones de trabajo.

Allí se la vio a Natasha en Los Ángeles posando con unos amigos de la industria y luciendo un vestido negro con lunares blancos, además de una sobresalida solapa blanca alrededor del cuello, gafas black & white y una gorra se gabardina.