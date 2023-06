Este es el grado de estudios de Madonna

Madonna es una de las artista más influyentes del mundo, de hecho la apodaron la 'reina del pop' porque viralizó este género musical mucho tiempo antes de que existieran las redes sociales. A continuación hacemos un recorrido por su vida privada y nos focalizamos en su grado de estudios, su educación y sus años de juventud, cuando todavía no se convertía en un ídolo de la música.

Madonna ha publicado una serie de canciones y álbumes a lo largo de su carrera que se han convertido en piezas de arte. Imagen de Instagram.

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, en una numerosa familia, pues es la tercera de seis hijos. Cuando la artista tenía cinco años de edad su madre falleció porque padecía cáncer de mama, así que su infancia fue algo complicada. En una entrevista con Vanity Fair, la cantante reveló: "Era una chica solitaria que estaba buscando algo. Yo no era rebelde en cierta manera. Me preocupaba por ser buena en algo. No me afeitaba mis axilas y no usaba maquillaje como las otras niñas. Pero estudié y obtuve buenas notas... quería ser alguien".

Durante la niñez, Madonna asistió a dos escuelas primarias, primero fue a St. Frederick y luego a St. Andrew. Cuando concluyó esta etapa, comenzó en la West Middle School y se convirtió en una estudiante de promedio alto. Además, la joven se posicionó en el centro de atención por su comportamiento poco convencional, pues se la pasaba haciendo piruetas y volteretas en los pasillos.

Madonna fue porrista en su adolescencia. Imagen de Magazine.com

Con el paso del tiempo, la leyenda del pop asistió a la Rochester Adams High School y se transformó en una estudiante modelo y muy responsable. A su vez, la joven se animó a formar parte del equipo de animadoras de la escuela, puesto que tenía mucho talento y una impecable formación en danza. Aparentemente, Madonna se había mostrado interesada en el baile desde muy pequeña, así que asistía a clases de ballet.

Madonna en los primeros años de su juventud. Imagen de archivo.

El profesor de la artista la animó a seguir una carrera en el mundo artístico y cuando llegó el momento ganó una beca en danza en la Universidad de Michigan. Sin embargo, Madonna abandonó los estudios para perseguir sus sueños y construir una carrera en el ámbito musical. Por esta razón, la joven se mudó a Nueva York y consiguió trabajo como camarera de Dunkin' Donuts y con un grupo de danza. Al tiempo comenzó a trabajar como bailarina para diversos artistas, hasta que conformó una banda musical y fue descubierta por un productor. Hoy en día no solo es una cantante, sino que también es considerada como un símbolo.