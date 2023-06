El fabuloso look de Cinthia Fernández que se llevó todas las miradas

Cinthia Fernández no se quedó callada y cruzó a Fernando Burlando por el caso de Juan Darthés. Todo ocurrió en el ciclo de eltrece en el que ella trabaja cuando el letrado indicó: "Él fue a buscar justicia en el lugar donde mejor podía tener justicia. También hay que conocer el contexto internacional. Yo personalmente lo conozco, sé cómo son las leyes brasileras y las de Nicaragua".

"A mi no me parece algo normal. Él se mueve por Argentina, trabaja por Argentina. No me parece normal. Se fue por un aeropuerto todo tapado", expresó la mediática.

"Él no podía ser juzgado en nuestro país y es por eso que tomó la decisión de radicarse en la nación vecina, donde nació", aseguró Burlando y Fernández acotó: "Ya sé que fue en el exterior. Entiendo lo complejo que es litigar afuera pero la manera en que se fue... Entienden a dónde va el foco, ¿no? Se fue todo tapado".

Cinthia Fernández cruzó a Fernando Burlando

Cansado, él le dijo: "Te voy a explicar algo que tiene que ver con la realidad para salir de las especulaciones, porque en ellas se ve mucho prejuicio. Uno tiene que despojarse de eso". Y ante esto, Cinthia añadió: "No puedo despojarme porque no fue el único caso. Entiendo lo que decía, pero yo hablo de las formas. Habló una sola vez por televisión y fueron re cuestionables sus dichos".

Ni delante de las cámaras, ni en sus redes sociales Fernández se guarda lo que piensa. En su cuenta de Instagram en varias ocasiones ha realizado descargos que han generado grandes revuelos.