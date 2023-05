Con un look bien veraniego, Emilia Mernes encendió las redes con 'No se ve' junto a Ludmilla

Con un total de dos outfits, Emilia Mernes presentó 'No se ve' junto a la Reina de la Favela, Ludmilla quién se ha convertido en la primera artista afro - latina en alcanzar el billón de streams en Spotify, además de ganadora de un premio Grammy a mejor albúm latino por 'Neo - Samba'.

Lo curioso es qué el nuevo single fue lanzado en la plataforma de Instagram y cuenta con una duración de 3:33 dónde las artistas elevan la temperatura con candentes looks entremedio de transiciones qué van apareciendo.

No se ve.

Fuente: Imagen @ludmilla / @emiliamernes

En la increíble y renovada apuesta, se las puede ver a más dos engamadas con colores fuertemente en tendencia, por un lado a Emilia Mernes con un conjunto de microbikini amarillo combinandolo con pollera tuvo y zapatos de taco transparentes mientras que la influencer y cantante, presume su figura con un vestido verde agua pegado al cuerpo, medias largas y también tacones traslucidos, en medio de una portada qué reza al costado: Emilia, Ludmilla y Zecca (quién ya ha trabajado con el productor argentino, Bizarrap).

Verde y negro.

Fuente: Imagen @ludmilla @emiliamernes

'No se ve'

Se trata de una canción que ya superó las 33 millones de visualizaciones a pocas horas de haber salido y haciendo que Emilia y Ludmilla rompieran de forma histórica con una nueva forma creativa de lanzar música. El ritmo del single es de funk brasileño combinado con un toque de pop latino dónde ambas seducen entre miradas, bailes y cuerpos candentes.

Pura explosión.

Fuente: Imagen @ludmilla @emiliamernes

A su vez dejaron entreveer que se vienen nuevas sorpresas puesto qué de forma conjunta pusieron a modo de descripción: "Primer video disponible aquí en reels. No se ve Mp3 cc Emilia Mernes, Zecca... estén atentos mañana.

¿Qué dice la letra?

Yendo de la mano con el mp3, el tema hace una clara alusión a los formatos de sonido y de audio con el picaro guiño sensual algunas de las frases qué se escuchan: Cae la noche, me estás buscando // hay luna llena y la loba estamos cazando // caí en el party, humo volando // di un par de pasos y vi que me estabas mirando // detrás del humo no se ve acerquemono un poquito qué te quiero conocer // Te lo muevo en HD perreo en HP...//. Recordemos qué en el caso de Emilia es la segunda canción qué saca en formato MP3 puesto que ya previamente ha hecho lo mismo con su hit 'Jagger'.

Chari.