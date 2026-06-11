Kit Harington protagoniza uno de los thrillers más inquietantes del streaming

El cine de terror atraviesa uno de sus mejores momentos. En lo que va del año, el género ha logrado los mejores números de la taquilla mundial, con ideas frescas y originales que dejan en claro que ganas del público por consumir algo distinto. Si sos fan de este tipo de películas, no te podés perder este thriller psicológico disponible en HBO Max .

En 2024 se lanzó El mal con el que vivo (The Beast Within), una película británica dirigida por Alexander J. Farrell y protagonizada por Kit Harington , a quienes muchos conocen por haber interpretado a Jon Snow en la serie Game of Thrones.

En esta ocasión, el actor británico muestra una faceta perturbadora, nunca antes vista, para narrar una historia que le da una vuelta de tuerca al mito del hombre lobo para explorar los traumas y secretos de una familia aislada del mundo.

La historia sigue a Willow, una niña de diez años que vive junto a sus padres en una propiedad rural aislada en Inglaterra. La rutina familiar parece extraña desde el principio: excursiones nocturnas al bosque, secretos que nadie quiere explicar y comportamientos cada vez más difíciles de comprender.

Cuando la niña decide seguir a sus padres durante una de esas misteriosas salidas, descubre algo que cambiará por completo su percepción de la realidad. A partir de ese momento, comenzará a cuestionar no solo lo que sucede a su alrededor, sino también la verdadera naturaleza de su familia.

El mal con el que vivo utiliza los elementos clásicos del terror para explorar temas mucho más complejos. La película juega constantemente con la percepción de su protagonista y con la forma en que los niños interpretan situaciones traumáticas que todavía no pueden comprender completamente.

Si bien esta decisión puede resultar divisiva, pero lo cierto es que el filme ofrece algo distinto. No es una simple película sobre licántropos, sino que Farrell utiliza la mitología de la transformación no como un simple recurso para generar miedo, sino como una metáfora sobre la violencia intrafamiliar y los abusos cíclicos que se heredan de generación en generación.

Mirá el tráiler de la película

El mal con el que vivo - tráiler oficial

Kit Harington se despega por completo de su faceta heroica con una interpretación física y perturbadora, encarnando a un padre que lucha inútilmente contra su propia naturaleza destructiva. A su lado, Ashleigh Cummings aporta una vulnerabilidad inmensa, mientras que la joven Caoilinn Springall sostiene el peso emocional del film con una madurez actoral sorprendente.

Aunque la crítica especializada se mostró dividida ante su ritmo pausado y la falta de acción convencional, el público amante del terror psicológico la ha elogiado y no ha tardado en señalarla como una sorpresa dentro del cine de terror reciente.

Con 96 minutos de duración, El mal con el que vivo es una historia cuya mayor virtud es atreverse a utilizar el cine de género para abordar temas que resultan mucho más cercano de lo que parecen. Si bien no es una típica película de monstruos, sí es una buena opción para quienes disfrutan del terror con una mirada psicológica. Una buena opción que merece ser descubierta en HBO Max.