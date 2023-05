Wanda Nara se muestra al natural y conquista la red

Wanda Nara ha estado en el ojo del huracán en los últimos días y esto se debe a que se dio a conocer que no fue convocada para la conducción de los Premios Martin Fierro. Sin embargo, hace unas horas atrás, volvió a dar que hablar luego de compartir una provocativa sesión de fotos al natural. En los comentarios de la publicación recibió miles de mensajes por parte de los usuarios de Instagram, algunos halagos, otras críticas.

En esta oportunidad, Nara se animó a hacer una producción fotográfica casera, así que posó desde su mejor ángulo y se vistió con pocas prendas de ropa. Para las imágenes lució un conjunto de lencería de encaje color borravino, el pelo recogido en una cola de caballo alta y llevó su bellísimo rostro al natural. Al parecer no aplicó ningún producto de maquillaje.

Wanda Nara presume su belleza en las redes. Imagen de Instagram.

En el pie de la publicación, la mediática escribió un curioso mensaje: "Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mi te enamoraste. Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste". Como era de esperar, el breve texto de Wanda generó debate en los comentarios, ya que los usuarios comenzaron a especular hacia quién iba dirigido el mensaje.

Wanda Nara es empresaria, modelo y conductora de televisión. Imagen de Instagram.

Si bien algunos cibernautas estuvieron de acuerdo en que fue una indirecta para Mauro Icardi, otras personas llegaron a suponer que se trataba de un mensaje para L-Gante. Sin embargo y pese a la variedad de hipótesis que dejaron sus seguidores en Instagram, Wanda no le dio importancia a los comentarios y se mantuvo en silencio.

La polémica con los Martin Fierro

Hace varias semanas atrás, estuvo circulando en internet el rumor de que Wanda Nara sería una de las conductoras de la ceremonia de premiación de los Martin Fierro. No obstante, la última versión que se dio a conocer es que Susana Giménez y Marley serían los posibles anfitriones de la gala. Por esta razón, muchos especularon que Wanda no estaba contenta con la decisión final.

Sin embargo, en las últimas horas habló en un móvil con Intrusos y descartó haberse enojado porque Telefe no la eligió en esta ocasión. "Me encanta. Amo a Susana y a Marley", comentó la mediática y luego agregó: "Susana es la número uno de nuestro país, me encanta que lo haga ella y estoy feliz".