El sorpresivo motivo por el que Miley Cyrus no quiere subir a los escenarios

Este 2023 Miley Cyrus volvió a sorprender a sus fanáticos con su talento musical, luego de lanzar su nuevo álbum 'Endles Summer Vacation'. De hecho, 'Flowers', el primer single que lanzó al mercado se posicionó como un éxito indiscutible y estuvo durante varias semanas consecutivas en el top uno de las canciones más escuchadas del mundo. Recientemente, la artista participó en una entrevista con Vogue y habló sobre el éxito del disco, comentó algunos detalles de su carrera y reveló un dato que rompió el corazón a más de uno de sus seguidores.

Miley Cyrus para la edición británica de Vogue. Imagen capturada por Steven Meisel.

Hace un tiempo, la cantante conversó con la edición británica de Vogue y allí hizo alusión a lo poco que le gusta estar arriba de un escenario. De acuerdo a la entrevista, ir de gira por diferentes lugares no está dentro de los planes de este nuevo proyecto musical, porque Miley no disfruta los shows multitudinarios. "Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo", reveló la ex Hannah Montana.

Al parecer, al momento de subir a un escenario se siente muy desconectada de sus fans. Asimismo, Cyrus agregó: "Es tan aislante porque tu estás delante de 100.000 personas pero en realidad estás sola". En el pasado, la cantante era conocida por darlo todo en las giras balanceándose en 'Wrecking Ball', derramando una lágrima en 'The Climb' y bailando a más no poder en todas las canciones, pero hoy confirma que no se siente cómoda con esto.

Miley pasó horas y horas de gira y dando espectáculos impresionantes para que sus fans se llevaran recuerdos inolvidables. Pese a esto en la entrevista comentó que no sabría si iba a volver a hacerlo. De acuerdo a sus declaraciones, luego de su último espectáculo en 2014 comenzó a preguntarse si realmente tenía el deseo de seguir dando este tipo de shows. "¿Quiero vivir mi vida para el placer o satisfacción de alguien más que no sea el mío?", comentó Cyrus dejando su conclusión al aire.