Sol Pérez se llevó todas las miradas desde la playa en microbikini

Si bien hoy Sol Pérez lleva una alimentación saludable que combina con un exigido entrenamiento físico, en su adolescencia no la pasó nada bien. La panelista de Telefe padeció serios trastornos alimenticios.

"No quiero que le pase a otras personas. Estuve complicada. Quería ser una chica fitness y comía un yogurt, entrenaba todo el día pero estaba muy flaca. Iba al colegio y me desmayaba. Casi me inyectan hierro por no comer", reveló Pérez.

Sol Pérez

Y agregó: "Mi papá se quedaba al lado hasta que terminaba el plato de comida y yo hacía arcadas por tener el estómago cerrado. Fue un momento duro para mis padres y hermanos. Por todo eso que me tocó vivir trato de inculcar que cualquier cuerpo tiene que ser saludable y sano".

Sobre su presente, Pérez contó: "Vivo con mi novio, soy súper familiar, no salgo a ningún lado, no tomo alcohol, ni consumo drogas. Tengo una vida normal, sana y que puede conocer cualquier vecino".

Sol Pérez

Hoy se encuentra de vacaciones junto a Guido Mazzoni, su futuro marido, en Miami. Si bien está descansando, no deja de subir contenido a su cuenta de Instagram que encanta a sus admiradores. Ahora, se llevó todas las miradas desde la playa con su precioso microbikini.