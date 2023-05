La exitosa película que Christina Applegate rechazó y luego se arrepintió

Christina Applegate tiene una vasta trayectoria en cine y series de televisión, habiendo saltado a la fama por su papel protagónico en Married with children, la versión original de la telenovela de la que luego se hizo remakes en Latinoamérica bajo el nombre de Matrimonio con hijos o Casados con hijos.

Después de diez años haciendo el papel de Kelly Bundy en dicha telenovela, trabajó en varias películas, como Just visiting, Farce of the penguins, The sweetest thing y The legend of Ron Burgundy. Sin embargo, nunca pudo alcanzar la fama y el éxito que había tenido con Married With Children.

La comedia que Christina Applegate rechazó y ahora se arrepiente

En 2001 le llegó la propuesta para ser la protagonista de Legally blonde (Legalmente rubia en español). Como venía de muchos años de trabajar como Kelly Bundy, la actriz de Los Ángeles rechazó el papel porque no quería repetir el personaje de "rubia tonta".

Sin embargo, años después le confesó a ET Online que sufrió mucho arrepentimiento por no haber personificado a Elle Woods en el filme de Robert Luketic: "Se cruzó en mi camino y fue justo después de terminar Casados y... tenía miedo de repetirme. Qué estupidez, ¿verdad?".

Lo peor para la californiana es que la actriz que protagonizó Legalmente rubia, Reese Whiterspoon, terminó ganando millones de dólares y mucha fama gracias a ese trabajo, mientras Applegate realizaba en el mismo año el largometraje Just visiting, con un éxito irrisorio al lado del que tuvo Legalmente rubia.

La situación delicada que sufre Christina Applegate

Por otro lado, la actriz de 51 años lleva varios años luchando contra enfermedades. En 2008 pasó por un cáncer de mama del que por suerte pudo recuperarse, sometiéndose a una mastectomía para extirpar ambas mamas.

Tiempo después, la vida le dio otro golpe y en 2021 contó a los medios que padece esclerosis múltiple, una dura enfermedad que le dificulta caminar. Pese a eso, aún con este problema grabó la tercera temporada de Dead to me, una serie de Netflix de la que es protagonista bajo el papel de Jen Harding.

En las últimas horas, la experimentada artista, que camina con bastones, confesó que "se terminó su carrera como actriz", debido a este problema. "Probablemente no vuelva a trabajar ante las cámaras", admitió en una entrevista con Vanity Fair.

