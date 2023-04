El famoso actor de Cobra Kai que apareció en How I met your mother y quizá no sabías

William Zabka, el inolvidable Johnny Lawrence de Cobra Kai y The Karate Kid, tuvo una breve participación en una de las sitcoms más exitosas de los últimos tiempos. En How I met your mother, el actor fue invitado especial de la octava temporada y se convirtió en personaje recurrente de la novena.

William Zabka nació en Nueva York el 20 de abril de 1965 y desde muy joven comenzó a construir una carrera que al día de hoy presenta decenas de títulos tanto en cine como en televisión.

Sin embargo, es probable que pase a la posteridad por un personaje en particular, el de Johnny Lawrence, el joven peleador al que dio vida en la saga de The Karate Kid (primero) y luego en la serie Cobra Kai.

William Zabka, el hombre que le da vida a Johnny Lawrence.

Esa fue su primera experiencia cinematográfica y fue tan exitosa que lo marcó para toda la vida. Tal es así que, casi 25 años más tarde, le valió una participación en How I met your mother.

En la comedia protagonizada por Jason Segel y Alyson Hannigan, Zabka fue convocado para interpretarse a sí mismo. La clave estuvo en que Barney Stinson, el personaje de Neil Patrick Harris, era fanático de The Karate Kid.

Así fue la primera escena de William Zabka en How I met your mother

La idea de Lily y compañía era sorprender a Barney llevándole en persona al actor que dio vida a su personaje tan amado de The Karate Kid. Lo curioso de su caso es que él consideraba que, en realidad, Johnny Lawrence (Zabka) no era el malo de la película.

Por eso primero se indigna cuando ve llegar a Daniel LaRusso. “No, odio a Ralph Macchio”, dice refiriéndose al famoso aprendiz del Sr. Miyagi. Pero lo que no se espera es que, hacia el final de la fiesta, el payaso que contrataron sus amigos revela su verdadera identidad y se presenta como William Zabka.

En la novena y última temporada, Zabka vuelve en reiteradas ocasiones a How I met your mother y siempre haciendo de sí mismo. Años después retomó oficialmente su personaje de Johnny Lawrence en Cobra Kai y hasta logró reivindicarlo. Lamentablemente, no se sabe cuál hubiese sido la reacción de Barney al ver esto.